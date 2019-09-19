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19.09.19 19:24

Mercedes-Benz прекратит разработку новых двигателей внутреннего сгорания

Германский автомобильный концерн Daimler (производитель авто Mercedes-Benz) планирует прекратить разработку двигателей внутреннего сгорания.

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Об этом сообщил менеджер по развитию Daimler Маркус Шефер, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

По словам Шефера, после запуска новой серии топливных двигателей, которые появятся в автомобилях E-класс и S-класс, концерн намерен прекратить разработку таких силовых агрегатов. При этом Шефер не исключил, что в будущем к компания еще может к ним вернутся.

В дальнейшем Daimler планирует сосредоточиться на электрификации.

В частности, концерн собирается разработать собственные аккумуляторы и трансмиссии.

После выпуска первого электрокара Mercedes-Benz Daimler готовит две новые модели электрокаров - Mercedes-Benz EQA, основанный на А-классе, и Mercedes-Benz Vision EQS, который является концептом будущего электрического S-класса.

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