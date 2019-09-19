Микитась вышел из состава владельцев компании "Укрбуд Девелопмент", – гендиректор

Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Майборода, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Чтобы было меньше слухов, сплетен и "зрады", официально сообщаю, что экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Викторович Микитась вышел из строительного бизнеса. Он не является больше владельцем компании "Укрбуд Девелопмент", которая ведет все объекты жилого строительства в Киеве, и не управляет никакими иными активами "Укрбуда", – сообщил Майборода.

По словам главы компании, ее менеджмент меняться не будет, а управление будет осуществлять совет директоров.

При этом гендиректор не сообщил, кто является новым владельцем компании, отметив, что он ранее не являлся представителем строительного бизнеса.

"Подробности разглашать не могу, но на строительные процессы это негативно не повлияет. После летнего снижения темпов, работы на всех площадках набирают обороты, а процессы финансируются в необходимом объеме. Весь менеджмент остается на своих местах, а руководство компанией будет осуществлять совет директоров, чтобы усилить контроль за производственными и финансовыми процессами", – резюмировал Майборода.

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ООО "Укрбуд Девелопмент" создано в 2004 году и занимается девелопментом и сопровождением проектов госкорпорации "Укрбуд".

Согласно данным компании, по состоянию на декабрь 2018 года компания ввела в эксплуатацию 26 проектов жилых комплексов, 23 находятся на стадии строительства.

Согласно данным Единого госреестра на 19 сентября 2019 года, изменений в составе владельцев нет. Собственником доли 100% в уставном капитале ООО по-прежнему числится "Базерт Девелопмент Елелпи" (Лондон, Англия), а конечным бенефициаром - Яна Левенец.

Согласно декларации Микитася за 2019 года, он являлся владельцем "Базерт Девелопмент Елелпи".

ГПАО "Строительная компания "Укрбуд" создано правительством Украины в 2004 году. Входит в состав Украинской государственной строительной корпорации (УГСК) "Укрбуд".

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