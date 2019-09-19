Нацбанк обещает наказывать банки за отказ принимать изношенные банкноты

Об этом в ходе брифинга заявил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

Глава департамента НБУ подчеркнул, что банки обязаны принимать у клиентов изношенные банкноты при их платежности, и регулятор неоднократно обращал внимание банков на выполнение этого требования в ответ на соответствующие жалобы клиентов.

"Работа в этом направлении ведется, и если будут случаи, и они будут очень частыми, Нацбанк может реагировать применением мер воздействий к этим банкам", – сказал Зайвенко.

По словам представителя НБУ, при возникновении подобных инцидентов с банками клиентам нужно обращаться с жалобами к регулятору.

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Как сообщалось, монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут изъяты из наличного обращения с 1 октября. Их можно будет обменять только в банках.

Ранее Нацбанк анонсировал выпуск монет номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, в марте 2018 года. Монеты номиналами 1 и 2 гривни введены в оборот в апреле 2018 года. Выпуск в оборот монет номиналом 5 гривень ожидается в 2019 году, 10 гривен – в 2020 году.

В настоящее время в Украине в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1-2 гривни.

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