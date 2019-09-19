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19.09.19 16:44

Рада назначила нового главу Фонда госимущества

Верховная Рада одобрила назначение Дмитрия Сенниченко председателем Фонда государственного имущества.

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Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего решения проголосовали 238 народных депутатов.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 18 сентября согласовал внесение в Верховную Раду представления о назначении Дмитрия Сенниченко председателем Фонда государственного имущества.

В последние годы Сенниченко занимал должности главы департамента, директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в АО "Укрпошта", где также отвечал за корпоратизацию и реформу государственного предприятия.

До этого в 2013-2016 годах был управляющим директором Jones Lang LaSalle в Украине.

С сентября 2017 года Фондом госимущества в статусе и. о. главы руководил Виталий Трубаров, который до этого занимал должность руководителя аппарата Фонда.

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