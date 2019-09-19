Бывший глава представительства ЕБРР в Украине подал иск к Нацбанку

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение суда, передает БизнесЦензор.

Среди требований иска - признать противоправным и отменить решение комитета НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем, которым было отказано Аджунеру в согласовании на должность председателя наблюдательного совета "Ощадбанка".

Аджунер считает указанное решение предвзятым, незаконным и таким, которое принято регулятором с превышением полномочий.

В настоящее время решается вопрос об открытии производства по делу.

Как сообщалось, в начале августа наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" по результатам независимой оценки профессиональной пригодности и соответствия квалификационным требованиям продлил полномочия председателя правления финучреждения Андрея Пышного еще на 5 лет.

Уже после этого Национальный банк заявил, что отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" и потребует их замены, а решение о продлении контракта с Пышным было принято с нарушениями.

Напомним, в мае текущего года Кабмин согласовал кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы "Ощадбанка","Укрэксимбанка" и "Приватбанка".

Как сообщал "Ощадбанк", на первом заседании набсовета в июне его главой избран бывший глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Шевки Аджунер. Заместителем главы набсовета избран Алексей Гринченко, корпоративным секретарем – Юлия Федоренко.

В состав набсовата, кроме Аджунера и Гринченко, также вошли независимые члены Байба Апин, Питер Бриггс, Михаэль Вайнштейн, Алексей Резников, представитель государства от Верховной Рады Дмитрий Власов и представитель государства от Кабинета министров Даниэль Билак.

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