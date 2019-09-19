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19.09.19 16:26

Минфин представил портал с реестром проектов международной помощи

Министерство финансов создало новый портал с реестром проектов социального и экономического развития Украины, которые осуществляются за средства международных финансовых организаций (МФО).

Минфин представил портал с реестром проектов международной помощи

Об этом на презентации портала сказала министр финансов Оксана Маркарова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Портал реестра проектов международных финансовых организаций - это еще один шаг к открытости и прозрачности в сфере публичных финансов. Этот проект является важным, поскольку дает понимание, какие инвестиционные проекты поддерживают международные финансовые организации", - сказала Маркарова.

На портале можно найти информацию о проектах, которые были реализованы на протяжении всех лет сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями. Также можно найти и проекты, которые реализуются в настоящее время или планируются к внедрению в будущем.

Как собщалось, в августе Кабинет министров утвердил изменения в Порядок привлечения, использования и мониторинга международной технической помощи (МТП). Теперь получатели МТП обязаны ежегодно отчитываться о реализации проектов, а бенефициары и реципиенты получат обновленные формы для отчетности о результатах работы над проектами. По данным правительства, в течение 2018 года в Украине реализовывалось 618 проектов МТП общей сметной стоимостью $6,6 млрд.

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