На аукцион выставят пять квартир банка "Хрещатик" в центре Киева

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физлиц, передает БизнесЦензор.

Трехкомнатные квартиры под номерами 1 и 2 реализуются отдельными лотами.

Общая площадь квартиры №1 составляет 87,3 кв. м. Начальная цена – 3,39 млн грн.

Общая площадь квартиры №2 – 92,1 кв. м. Начальная цена – 3,59 млн грн.

Двухкомнатные квартиры под номерами 5, 6 и семикомнатная квартира под номером 44 объединены в один лот в связи с проведенной в них реконструкции. Общая площадь квартиры №5 – 69,6 кв. м, квартиры №6 – 66,9 кв. м, квартиры №44 – 184,1 кв. м. Начальная цена лота – 12,46 млн грн.

Все квартиры выставлены на открытые торги по голландской модели аукциона с основными средствами, которые являются неотъемлемой их частью.

Дом 11 по ул. Прорезная приказом Главного управления охраны культурного наследия занесен в перечень выявленных объектов культурного наследия Киева.

Национальный банк Украины 5 апреля 2016 года отнес банк "Хрещатик" к категории неплатежеспособных. 2 июня того же года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации финучреждения.

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