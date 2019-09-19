Qatar Airways начнет полеты в Осаку, которые стыкуются с рейсами из Киева

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Маршрут будет обслуживаться новыми самолетами Airbus A350 первоначально пять раз в неделю по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. На ежедневный режим выполнения данная линия выйдет с 23 июня 2020 года.

Рейсы в Осаку будут выполняться в японский аэропорт "Кансай" (IATA-код KIX), который построен на насыпном острове.

Новый маршрут стыкуется в Дохе с киевскими рейсами Qatar Airways. По пути из Украины в Осаку минимальная стыковка составляет 7 часов 20 минут (общее время в пути 22 часа 25 минут), в обратном направлении - 1 час 55 минут (общее время в пути 18 часов 45 минут).

На данный момент единый билет Киев-Осака-Киев с пересадкой в Дохе на рейсы Qatar Airways продавался по цене около 20 тыс. грн (эквивалент 730 евро) в обе стороны с учетом перевозки 30 кг багажа.

Осака станет третьим направлением Qatar Airways в Японии. Авиакомпания летает в оба аэропорта Токио - "Нарита" и "Ханеда".

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