Рада ввела единую отчетность для уплаты ЕСВ и НДФЛ (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1072 во втором чтении и в целом проголосовали 335 народных депутата.

Депутаты также 335 голосами поддержали связанный законопроект №1057, которым внесены необходимые изменения в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Как пояснил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, принятие этих двух законов значительно уменьшит количество подаваемых в налоговые органы отчетов для бизнеса.

"Ими предусмотрено, что вместо 16 отчетов (12 – по единому социальному взносу и 4 – по налогу на доходы физических лиц) будет лишь 4 ежеквартальных. Это экономит предпринимателям время, а также уменьшает количество ошибок и возможных санкций в виде штрафов", – отметил Верланов на своей странице в сети Facebook.

Принятыми законами вносятся изменения в законодательствос целью урегулирования вопросов представления единой отчетности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц.

"Мотивирующим фактором такого объединения является то, что в большинстве случаев база начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование совпадает с базой начисления налога на доходы физических лиц в виде заработной платы и вознаграждения за выполнение работ (предоставление услуг) по гражданско-правовым договорами", – отмечается в пояснительной записке к документу.

Как указывают авторы законопроекта, таким образом объединение отчетности по единому взносу и отчетности по налогу на доходы физических лиц позволит сократить количество отчетов для налогоплательщиков-страхователей (предприятий и самозанятых лиц).

Для физических лиц-предпринимателей (в том числе плательщиков единого налога) и физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, законом предусмотрено, что сведения о суммах единого взноса начисленного на доходы от их деятельности подаются в составе годовой налоговой декларации.

Согласно внесенным ко второму чтении изменениям, закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

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