Рада ввела единую отчетность для уплаты ЕСВ и НДФЛ

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1072 во втором чтении и в целом проголосовали 335 народных депутата.

Депутаты также 335 голосами поддержали связанный законопроект №1057, которым внесены необходимые изменения в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц" (№1072).

Законом вносятся изменения в Налоговый кодекс с целью урегулирования вопросов представления единой отчетности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц.

"Мотивирующим фактором такого объединения является то, что в большинстве случаев база начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование совпадает с базой начисления налога на доходы физических лиц в виде заработной платы и вознаграждения за выполнение работ (предоставление услуг) по гражданско-правовым договорами", – отмечается в пояснительной записке к документу.

Как указывают авторы законопроекта, таким образом объединение отчетности по единому взносу и отчетности по налогу на доходы физических лиц позволит сократить количество отчетов для налогоплательщиков-страхователей (предприятий и самозанятых лиц).

Для физических лиц-предпринимателей (в том числе плательщиков единого налога) и физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, законом предусмотрено, что сведения о суммах единого взноса начисленного на доходы от их деятельности подаются в составе годовой налоговой декларации.

Согласно внесенным ко второму чтении изменениям, закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

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