Нацбанк напомнил о прекращении оборота мелких монет с 1 октября

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Сергей Холод, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Также из обращения будет постепенно выводиться монета номиналом 25 копеек, которая пока останется платежным средством. Но те монеты номиналом 25 копеек, которые будут попадать в банки, возвращаться обратно в оборот не будут.

"С 1 октября украинцы больше не смогут использовать монеты 1, 2 и 5 коп. для осуществления расчетов наличными. Но это не повод для волнения. В течение следующих трех лет все смогут обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в банках и в Национальном банке", – отметил замглавы НБУ.

По словам представителя Нацбанка, обменять монеты мелких номиналов граждане смогут без ограничений и бесплатно на монеты и банкноты других номиналов в суммах, кратных 10 копейкам, в течение следующих трех лет. Так, до 30 сентября 2020 года включительно мелкие монеты можно будет обменять во всех отделениях украинских банков, а до 30 сентября 2022 года – в Национальном банке и уполномоченных банках ("Ощадбанк", "Приватбанк", "Райффайзен Банк Аваль").

Как пояснили в НБУ, изъятые из обращения монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек будут утилизированы, а металл пойдет на переплавку.

Сергей Холод подчеркнул, что решение об изъятии мелких монет из обращения – это часть комплексного решения по оптимизации номинального ряда банкнот и монет гривни.

"В перспективе банкнотно-монетный ряд гривни сократится с 17 до 12 номиналов. Так он приблизится к распространенной мировой практике: всего останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот. Это сделает наличные расчеты удобными, простыми и комфортными", – считает замглавы Нацбанка.

По подсчетам НБУ, благодаря выведению из обращения мелких монет среднее количество монет на одного украинца уменьшится на треть.

Нацбанк отмечает, что монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек почти прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги. Кроме того, существенно возросла роль безналичных расчетов и изменилось поведение потребителей. К тому же такие монеты почти не возвращаются из обращения в банковскую систему.

В то же время стоимость изготовления монет 1, 2 и 5 копеек значительно превышает их номинальную стоимость. Государство сможет экономить более 90 млн грн в год благодаря уменьшению расходов НБУ на их изготовление и обработку.

Как отметил директор Департамента денежного обращения Национального банка Виктор Зайвенко, для облегчения наличных расчетов в Украине могут применяться правила округления общих (в чеке) сумм расчетов наличными за товары (работы, услуги) к суммам, кратных 10 копейкам по математическому правилу.

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