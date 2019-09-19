Рада приняла новую редакцию закона о публичных закупках

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1076 во втором чтении и в целом проголосовали 292 народных депутата.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, объем вносимых законопроектом изменений охватывает практически каждую статью действующей редакции закона.

Среди прочего, проектом закона предусматривается предоставить право заказчику проводить перед объявлением процедуры закупки предварительные рыночные консультации с целью анализа рынка, а также возможность заказчику заключать один договор о закупке с победителем закупки нескольких (всех) лотов в рамках единой процедуры.

Документом также предусмотрена трансформация переговорной процедуры закупки путем уточнения порядка проведения переговоров и пересмотра оснований ее применения.

Заказчику также предоставляется право заказчику тендерное предложение участника, который не выполнил свои обязательства перед ним по ранее заключенному договору о закупке.

Кроме того, законом вводятся новые подходы к обжалованию процедур закупок, которые призваны уменьшить возможности злоупотреблений недобросовестными жалобщиками механизмом обжалования для искусственного затягивания процедур закупок. Так, проектом закона предусматриваются новые правила подачи жалобы и возвращения ее оплаты участнику, а также устанавливается запрет отмены тендера или признания его несостоявшимся заказчиком при рассмотрении жалобы на данный тендер органом обжалования.

Вместе с тем закон меняет подходы к организации закупочной деятельности. Так, организацией и проведением процедур закупок/упрощенных закупок будут заниматься уполномоченные лица заказчика. Также заказчик может передать проведения своих процедур закупок (закупок по рамочным соглашениям) к централизованным организаций.

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Законом также предусмотрены возможности для противодействия "ценовому демпингу" в сфере публичных закупок.

Документом также изменен подход к определению критериев оценки при проведении тендера. Так, при закупке любых товаров, работ и услуг могут быть применены альтернативные критерии оценки: цена; цена/стоимость жизненного цикла вместе с другими критериями оценки; стоимость жизненного цикла.

Кроме того, закон расширяет перечень конкурентных процедур закупок. Так, кроме процедуры открытых торгов и конкурентной диалога, заказчик может применять процедуру торгов с ограниченным участием. Данная процедура применяется, если товары, работы или услуги вследствие их сложного или специализированного характера могут быть предложены ограниченным количеством участников, требующих обязательной предварительной проверки квалификации и их стоимость равна или превышает для товаров и услуг 133 тысяч евро, для работ - 5,15 млн евро.

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