Суд отпустил под личное обязательство бывшего "регионала" Ефремова

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Представительница суда рассказала, что 18 сентября Ефремову изменили меру пресечения на личное обязательство.

22 июля Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Ефремову с содержания под стражей на домашний арест. 24 июля он вышел из следственного изолятора.

Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 в аэропорту Киева. Ему также инкриминируют поддержку группировки "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскуголь".