БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
19.09.19 12:40

АМПУ завершила работы по углублению дна Каменского водохранилища

Дноуглубительный флот Администрации морских портов Украины восстановил гарантированные глубины на Каменском водохранилище Днепра.

АМПУ завершила работы по углублению дна Каменского водохранилища

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМПУ сообщает БизнесЦензор.

"Уже восстановлены гарантированные глубины на уровне 3,65 м в Каменском водохранилище р. Днепр. Это позволило открыть проход для грузовых и пассажирских судов соответствующей осадки. Продолжаются работы на Кременчугском водохранилище", - сообщает АМПУ.

Дноуглубление на Кременчугском водохранилище не проводилось 6 лет. Сейчас работы на этом водохранилище выполняет флот частного предприятия "СОБИ", которое победило в открытом тендере в системе Prozorro. Сейчас объем эксплуатационного дноуглубления составляет уже более 165 тыс. м куб. Глубины уже восстановлены на двух перекатах: Сокирнянском и Сокирнянском нижнем.

Общий объем дноуглубления на внутренних водных путях с начала года, по оперативным данным по состоянию на 19.09.2019, составляет более 390 тыс кубометров.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100