Зеленский назначил нового главу Винницкой областной администрации (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Также Зеленский уволил Валерия Коровия с должности главы Винницкой ОГА в связи с окончанием полномочий предыдущего президента.

Владислав Скальский – заместитель мэра Винницы Сергея Моргунова. До 2014 года работал на разных должностях в ООО "МЕТРО КЭШ энд КЕРРИ Украина", с 2010 года отвечал за развитие сети ритейлера в Казахстане, а в 2012-2014 годах был директором дивизионов "Юг" и "Сибирь" в российской сети гипермаркетов "Лента".

В 2014 году вернулся в Украину, где начал руководить столичным ТРЦ Ocean Plaza. В начале 2015 года Скальский возглавил коммунальное предприятие "Институт развития городов" Винницкого городского совета, а с 24 июня 2016 года назначен на должность заместителя городского председателя Винницкого городского совета.