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19.09.19 13:04

Зеленский назначил нового главу Винницкой областной администрации (обновлено)

Президент Владимир Зеленский назначил Владислава Скальского главой Винницкой областной государственной администрации.

Зеленский назначил нового главу Винницкой областной администрации (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Также Зеленский уволил Валерия Коровия с должности главы Винницкой ОГА в связи с окончанием полномочий предыдущего президента.

Владислав Скальский – заместитель мэра Винницы Сергея Моргунова. До 2014 года работал на разных должностях в ООО "МЕТРО КЭШ энд КЕРРИ Украина", с 2010 года отвечал за развитие сети ритейлера в Казахстане, а в 2012-2014 годах был директором дивизионов "Юг" и "Сибирь" в российской сети гипермаркетов "Лента".

В 2014 году вернулся в Украину, где начал руководить столичным ТРЦ Ocean Plaza. В начале 2015 года Скальский возглавил коммунальное предприятие "Институт развития городов" Винницкого городского совета, а с 24 июня 2016 года назначен на должность заместителя городского председателя Винницкого городского совета.

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