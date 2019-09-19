ДТЭК Ахметова создал запас угля для работы своих ТЭС в течение 1 месяца (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу ДТЭК сообщает БизнесЦензор.

"739 тысяч тонн угля накопили на складах ТЭС ДТЭК. Этого топлива достаточно для стабильной работы восьми теплоэлектростанций компании в течение месяца. ДТЭК будет и в дальнейшем запасаться углем, чтобы зимой Украина была со светом и теплом", - сообщает компания.

По состоянию на 1 сентября на складах ТЭС компании было 470 тыс тонн угля, сейчас - на 57% больше - 739 тыс тонн.

"Ежедневно мы пополняем склады наших станций в среднем на 45 тыс тонн угля. Сейчас у нас в запасе 653 тыс тонн газового угля и 86 тыс тонн антрацита. Этот уголь собственной угледобычи и импортный", - сказал гендиректор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Шахтеры ДТЭК Энерго этом году уже добыли почти 15 млн тонн угля. До конца года планируют добычть еще 8 млн тонн угля марки Г. Также ДТЭК законтрактовал 388 тыс тонн угля марки Г из Южной Америки и 100 тыс тонн антрацита.