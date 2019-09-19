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19.09.19 10:01

Зеленский обсудил с вице-президентом США свою будущую встречу с Трампом

Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили предстоящую встречу с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе в рамках работы Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Зеленский обсудил с вице-президентом США свою будущую встречу с Трампом

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Вице-президент… обсудил предстоящую встречу президента Трампа с президентом Зеленским на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

Пенс подтвердил неизменную приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины, а также поблагодарил администрацию президента Зеленского за "смелые действия в борьбе с коррупцией посредством законодательных реформ" и предложил полную поддержку этих усилий со стороны США.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что президент Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщал, что Зеленский и Трамп могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября.

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