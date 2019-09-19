Гонтареву пригласили в США для общения с конгрессменами

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США, конгрессмен от Демократической партии Марси Каптур 18 сентября заявила, что обеспокоена нападениями на Гонтареву.

"Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение является дорогой к будущему", - сказала Каптур.

Как сообщал БизнесЦензор, Генпрокуратура вызывает экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, экс-заместителя главы администрации президента Алексея Филатова и совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко для уведомления подозрения в деле о расхищении 150 млн грн "Аграрного фонда".

30 августа Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. В Киеве сожгли автомобиль невестки Гонтаревой.

Дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с.Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога. На месте пожара полиция нашла зажигательную ракету. Гонтарева заявила, что за поджогом ее дома в Киеве стоит Игорь Коломойский. Коломойский ответил, что будет судиться с Гонтаревой.

Коломойский в своих интервью неоднократно обещал добиться "наказания" для Гонтаревой.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.