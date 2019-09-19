БизнесЦензор

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19.09.19 09:33

Цены на нефть выросли выше $63 за баррель

Нефтяной рынок в целом стабилен утром в четверг после существенного снижения накануне, инвесторы оценивают возможности Саудовской Аравии по восстановлению добычи после атак на ее нефтяную инфраструктуру.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,11 (0,17%) - до $63,71 за баррель. На торгах в среду цена снизилась на $0,95 (1,47%) и составляла на закрытие $63,60 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,19 (0,33%), до $58,30 за баррель. На предыдущих торгах WTI снизилась в цене на $1,23 (2,07%), до $58,11 за баррель.

Как заявил гендиректор государственной нефтедобывающей компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Нассер, крупнейший в стране комплекс подготовки нефти "Абкайк" уже работает на 40% от максимальной мощности, а полного восстановления можно ожидать к концу месяца.

Ранее работу комплекса пришлось приостановить после атаки крылатых ракет и беспилотников. В среду представители Саудовской Аравии сообщили, что за нападением, безусловно, стоит Иран, однако точное место запуска установить пока не удается. Тегеран обвинения отрицает.

Цены на нефть остаются на повышенном уровне из-за опасений ответных мер Саудовской Аравии или США против Ирана, что может привести к дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

"Риски на Ближнем Востоке повышенные, и иранский вопрос никуда не делся", - отметил старший стратег CMC Markets Asia Pacific Майкл Маккарти. Однако по прошествии некоторого времени рынок вернулся к более консервативному прогнозу относительно спроса и предложения, добавил эксперт.

Также рынок оценивает данные Минэнерго США, указавшие на рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,06 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали их снижения на 2 млн баррелей. Запасы бензина в стране увеличились на 781 тыс. баррелей, дистиллятов - на 437 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 800 тыс. баррелей и рост резервов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.

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