ФРС США снизила процентную ставку второй раз подряд после перерыва с 2008 года

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Решение FOMC понизить ставку совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

Как ранее сообщалось, в июле впервые с 2008 года ФРС снизила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта, до 2-2,25%.

Решение было принято семью голосами членов FOMC из 10. Двое - председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен и его коллега из Канзас-Сити Эстер Джордж - выступили за сохранение ставки на прежнем уровне, как и на прошлом заседании, а глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард проголосовал за снижение ставки сразу на 0,5 п.п., до 1,5-1,75%.

Также Федрезерв снизил процентную ставку по избыточным резервам до 1,8% с 2,1%. Аналитики в среднем ожидали снижения до 1,85%.

"Информация, полученная после июльского заседания, указывает на то, что рынок труда остается сильным, а темпы роста экономической активности - умеренными (moderate)", - говорится в пресс-релизе FOMC.

"Рост в сфере занятости в среднем был уверенным в последние месяцы, и безработица оставалась низкой", - отмечается в коммюнике.

"Хотя потребительские расходы активно растут, индикаторы инвестиций бизнеса в основной капитал и экспорта ухудшились. В годовом выражении как общий показатель инфляции, так и инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители остаются ниже 2%. В целом рыночные показатели компенсирующей инфляции остаются низкими, а показатели долгосрочных инфляционных ожиданий, основанные на опросах, изменились слабо", - указывают в FOMC.

"Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. Ввиду глобальных изменений экономического прогноза, а также слабого инфляционного давления комитет принял решение о снижении целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам до 1,75-2%", - отмечается в заявлении.

"Такая мера подтверждает мнение комитета, что устойчивый рост экономической активности, сохранение сильного рынка труда и инфляции около симметричного целевого уровня FOMC в 2% являются наиболее вероятным исходом, однако неопределенность в отношении этого прогноза сохраняется", - говорится в коммюнике.

"Комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономический прогноз и будет действовать по необходимости для поддержки экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции около симметричного целевого уровня FOMC в 2%", - отмечается в документе.

"При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и симметричной инфляцией на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные об изменении финансовых и международных условий", - говорится в коммюнике.

Следующее заседание комитета состоится 29-30 октября. С начала этого года все заседания сопровождаются пресс-конференциями председателя ФРС Джерома Пауэлла, однако прогнозы по-прежнему обновляются раз в квартал.

После завершения заседания ФРС доллар США растет в паре с евро: к 21:29 американская валюта подорожала на 0,35%, до $1,1058. Фондовые индексы США продолжают снижаться: Dow Jones уменьшился на 0,7%, S&P 500 - на 0,8%, Nasdaq Composite - на 1,1%.