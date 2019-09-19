Сотрудники Airbus получили доступ к засекреченным данным Германии

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Их действия были связаны с закупочными документами германской стороны, добавили в Airbus. Концерн подчеркнул, что уже проводит внутреннюю проверку и в полной мере сотрудничает с соответствующими ведомствами. Airbus проинформировал о случившемся прокуратуру Мюнхена.

По информации издания Bild, в распоряжении сотрудников Airbus оказались засекреченные документы, связанные с планами закупок вооруженных сил Германии. Около 20 человек временно отстранены от выполнения своих обязанностей, пишет издание.

По данным Bild, прокуратура в Мюнхене в рамках начатого расследования изъяла часть документов и компьютеров. Кроме того, один из представителей бундесвера привлечен к дисциплинарной ответственности, утверждает издание.

Представитель министерства обороны заявил, что бундесвер проинформирован о случившемся и соответствующие службы проводят расследование.