БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
19.09.19 08:55

Сотрудники Airbus получили доступ к засекреченным данным Германии

Европейский авиаконцерн Airbus может оказаться вовлеченным в шпионский скандал. Его представители в среду, 18 сентября, сообщили немецким властям о возможном неправомерном поведении нескольких сотрудников.

airbus

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Их действия были связаны с закупочными документами германской стороны, добавили в Airbus. Концерн подчеркнул, что уже проводит внутреннюю проверку и в полной мере сотрудничает с соответствующими ведомствами. Airbus проинформировал о случившемся прокуратуру Мюнхена.

По информации издания Bild, в распоряжении сотрудников Airbus оказались засекреченные документы, связанные с планами закупок вооруженных сил Германии. Около 20 человек временно отстранены от выполнения своих обязанностей, пишет издание.

По данным Bild, прокуратура в Мюнхене в рамках начатого расследования изъяла часть документов и компьютеров. Кроме того, один из представителей бундесвера привлечен к дисциплинарной ответственности, утверждает издание.

Представитель министерства обороны заявил, что бундесвер проинформирован о случившемся и соответствующие службы проводят расследование.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100