Латвия оштрафовала "дочку" "Приватбанка" на 1 миллион евро

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Регулятор нашел ряд нарушений во время проверки банка, которые говорят о серьезных недостатках в системе контроля AS PrivatBank над трансакциями клиентов.

В частности FCMC выявил, что в некоторых случаях банк недостаточно проверял происхождение средств на счетах клиентов и не прекращал вовремя работу с ними.

Это не первый штраф для латвийской "дочки" ПриватБанка за подобные нарушения. В 2016 году латвийское подразделение AS Privatbank заплатило 2 млн евро штрафа за обслуживание операций со средствами, связанными с "молдавской схемой", через которую с 2011 по 2014 годы вывели из России не менее $22 млрд.

В конце апреля председатель правления банка Петр Крумханзл заявил, что банк не участвует в управлении своей латвийской "дочки" и планирует ее продать.

В августе 2016 года Центральный Банк Италии закрыл отделение итальянского ПриватБанка (он принадлежал латвийской "дочке" ПриватБанка) после того, как зафиксировал факт нарушения правил, свидетельствующих об отмывании денег.

В ноябре 2016-го Центробанк Кипра оштрафовал кипрский филиал ПриватБанка на 1,5 млн евро за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Согласно расследованию Центра исследования коррупции и организованной преступности, через кипрский филиал ПриватБанка бывшие акционеры банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов могли вывести из него $5,5 млрд.