БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
18.09.19 20:51

Серверы судебного реестра использовали для незаконного майнига криптовалют, – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц госпредприятия "Информационные судебные системы" Государственной судебной администрации (ГП "ИСС") на использовании вредоносного программного обеспечения при обеспечении функционирования информационных систем судебных органов.

телевидение,серверы

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

В частности, оперативники спецслужбы обнаружили, зафиксировали и подтвердили материалами экспертиз факты незаконного использования чиновниками госпредприятия вредоносного программного обеспечения с функцией негласного получения информации.

"Во время досудебного следствия профильными специалистами установлено использование мощностей компьютерного оборудования госструктуры для работы сторонних интернет-сайтов. Сотрудники СБУ также задокументировали, что злоумышленники использовали серверное оборудование ГП "ИСС" для незаконного майнинга криптовалют", – сказано в сообщении.

По предварительным данным, действия служащих нанесли значительный ущерб государственному бюджету.

Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили установленное на персональных компьютерах вредоносное программное обеспечение.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 361 и ст. 361-1 Уголовного кодекса Украины двум фигурантам дела объявлено о подозрениях.

"Сейчас продолжаются следственные действия для установления всего круга лиц, причастных к противоправной деятельности", – сообщают в СБУ.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100