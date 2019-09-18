"Укрзализныця" разрешила портам останавливать отгрузку в свой адрес из-за скопления вагонов

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

В компании называют порты самым узким местом логистики зерновых перевозок, поскольку загруженные зерновозы из-за низкой пропускной способности портовой инфраструктуры скопились на путях и используются как мини-элеваторы.

По словам руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова, сегодня 10 616 вагонов-зерновозов загружены в адрес морских портов.

"Перерабатывающая способность зерновых терминалов составляет 2 765 вагонов в сутки. То есть на железнодорожной сети находится почти в 4 раза больше вагонов, чем могут переработать порты", – отметил Кравцов.

В связи с тем, что припортовые станции заполнены, другие поезда, которые следуют до портов, останавливаются в ожидании, пока порт обработает вагоны.

"Укрзализниця" предоставила возможность портам приостанавливать отгрузки в свой адрес, если те не успевают обработать плановый объем. Еще раз скажу: компания максимально эффективна и последовательна в планировании перевозок. Но! Ни увеличение количества локомотивов, ни расширение припортовых станций не позволит решить проблемы логистики зерновых. Проблема в ограничении перерабатывающей способности самих портов", – отметил Кравцов.

Отмечается также что простой зерновозов на железнодорожной сети возникают не только из-за того, что порты не инвестируют в развитие своей инфраструктуры и неэффективно планируют перевозки, но и из-за того, что хранить зерно в вагоне дешевле, чем в элеваторе.

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