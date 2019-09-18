Совет НБУ отказался признать учетную ставку ключевым инструментом денежно-кредитной политики

Как передает БизнесЦензор, об этом глава совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Совет не поддержал предложение правления НБУ, что учетная ставка является ключевым инструментом денежно-кредитной (монетарной) политики. То есть все средства ДКП (денежно-кредитной политики, – ред.) имеют одинаковую правовую силу, и правление НБУ само определяет, какое из них наиболее рационально использовать на соответствующем отрезке времени", – сообщил глава Совета НБУ.

По словам Данилишина, последние исследования показывают, что цель достижения инфляции на уровне 5% +(-) 1 процентный пункт, которую избрал Нацбанк, является достаточно жесткой по сравнению с аналогичными показателями в большинстве других стран. При этом отсутствуют четкие объяснения и обоснования, почему цель по уровню потребительской инфляции в Украине должен быть именно 5%, а не 4,5% или 7,5%.

"Ссылка на "основательные" исследования прошлых лет на базе устаревшей статистики выглядит плохим обоснованием и явно нуждается в дополнительных объяснениях или, в случае отсутствия таковых, в пересмотре таргета", – добавил глава Совета НБУ.

По мнению Данилишина, когда несколько лет назад НБУ устанавливал инфляционные цели и готовил основные принципы денежно-кредитной политики, были надежды на профессиональные и быстрые структурные реформы, но соответствующие законопроекты не были приняты.

"Действенность учетной ставки как инструмента ДКП так и осталась ограниченной, поэтому своевременным, на мой взгляд, становится обсуждение вопроса об изменении подхода к установлению приоритетности как инфляционной, так и других целей денежно-кредитной политики НБУ", – отметил глава Совета НБУ.

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Как сообщалось, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 17% до 16,5% годовых с 6 сентября.

Базовый сценарий НБУ предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% к концу 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

Выступая 2 сентября президент Владимир Зеленский поручил до 1 октября в рамках улучшения бизнес-климата создать условия для снижения коммерческими банками кредитных ставок и доступности кредитования бизнеса и ипотеки. Среди ответственных за это поручение президент назвал главу Нацбанка Якова Смолия.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук во время назначения его Радой на пост главы правительства 29 августа заявил, что намерен вести диалог с Нацбанком о возможности снижения ставок.

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