Мининфраструктуры оценило достройку Запорожского моста в 12 миллиардов

Об этом сообщил экс-замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Завершение недостроя с 2003 года Запорожского моста требует 12 млрд грн. Обсуждаем предложение привлечения иностранных инвестиций для строительства первой очереди - балочный мост 340 м и вантовый мост 660 м, что позволит запустить движение транспорта через Хортицу. Стоимость 5 млрд грн и срок два года", - написал Довгань.

Он отметил, что интенсивность движения через действующие мостовые переходы - Преображенский и Днепро ГЭС - составляет 23 тыс. и 60 тыс. единиц транспорта в сутки.

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