В центре Киева вместо многоэтажного паркинга построят 100-метровую высотку

Об этом свидетельствуют официальные данные ГАСИ и КГГА, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Участок, на котором запланировано новое строительство, расположена слева от бизнес-центра 101 Tower (27 этажей, высота – 116 м), арендаторами площадей в котором есть являются Samsung, DTEK, SAGA Development и другие.

В июле столичное ГАСИ зарегистрировало сообщение о начале подготовительных работ по строительству "многофункционального комплекса административных нежилых помещений для автомобилистов" на этом месте.

Зарегистрировал этот документ в ГАСИ Объединенный кооператив по строительству и эксплуатации гаражей, стоянок – ГСК "Центр". Этот же кооператив совместно с ООО "Брокерская контора "БИКОМ" 29 декабря 2018 года получил в Департаменте градостроительства КГГА градостроительные условия и ограничения на указанный "многофункциональный комплекс".

Условная высота здания превышает 100 м. Окончательная высота должна быть определена в проектной документации, учитывая выводы историко-градостроительного обоснования от Минкульта и требования государственных строительных норм.

Строительство ведется на участке площадью 0,35 га, который кооператив ГСК "Центр" получил в 2003 году в аренду на 15 лет для строительства многоэтажного гаража с производственными помещениями "Киевэнерго" в цокольном этаже.

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В сентябре 2015 года Киевсовет разорвал договор аренды, поскольку кооператив так и не начал строительство, чем нарушил сроки завершения застройки участка. ГСК "Центр" обжаловал это в суде, который отменил решение Киевсовета. А в октябре 2018 года договор аренды был возобновлен.

На сайте Министерства культуры данных о согласовании историко-градостроительного обоснования по объекту на ул. Льва Толстого, 59, пока что нет.

Согласно Генплану, участок 0,35 га является частично территорией улиц и дорог и частично – коммунально-складской территорией. Она попадает в зону ограниченного использования территории от аэропортов, частично – в санитарно-защитную зону от промышленных объектов и от железной дороги, а также в зону подтопления природного и техногенного характера.

Напомним, что в 2004 году кооператив ГСК "Центр" заключил договор долевого участия в строительстве указанного многоэтажного гаража с ООО "Производственное предприятие "Бытремстройматериалы" ("БРСМ").

Известно, что в 2008-2009 годах вокруг кооператива ГСК "Центр" звучали обвинения в рейдерстве: со стороны группы лиц под руководством председателя кооператива Андрея Овсянникова в адрес жены экс-нардепа Василия Бибы (умер в 2007 году), Светланы Бибы, его помощника Станислава Остапенко и др. В частности, их обвинили в завладении четырьмя строительными площадками в Киеве: на ул. Клиническая, 25, Народного ополчения, 23, Льва Толстого, 59 и Воздухофлотский просп., 1.

У кооператива ГСК "Центр" и ООО "ОП "Бытремстройматериалы" совместный номер телефона – 80445639971. Руководителем предприятия "Бытремстройматериалы" является Светлана Биба, учредителями значатся Павел Болотинський и Анна Зелененко.

Сын Светланы Бибы Андрей Биба ранее был партнером беглого министра экологии Эдуарда Ставицкого по сети заправок БРСМ.

Учредителями ООО Брокерская контора "БИКОМ" является венская компания "Ельсана Холдинг ГмбХ", конечными владельцами которой значатся жители Вены Николаус Бекер, Маркус Буста, Питер Вагесрейтер, Йорг Винклер, Хельмут Сейтз, Питер Фассл, Микаэль Хасбергер и Вильгельм Хуцк. Руководителем "Бикома" с 2016 года является Ирина Хван.

Отметим, что в 2002-2011 годах соучредителями этой брокерской конторы были Петр Рощенко, Тамара Рощенко и Дмитрий Рощенко. Они числятся нынешними бенефициарными собственниками кооператива ГСК "Центр".

В 2016 году руководителем "Бикома" была Татьяна Ус, которая ориентировочно в тот же период возглавляла ООО "Ситимама" и ООО "Сити Модуль", учредителем которых в то время была Елена Рощенко. Все эти фирмы зарегистрированы по одному адресу: Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 56-А.

Елена Рощенко – акционер ПАО "Дружковский завод металлических изделий" вместе с Ириной Мищенко. Последняя является дочерью экс-директора одного из департаментов Государственной фискальной службы Сергея Мищенко, которого журналисты заметили при частых визитах в бизнес-центр, где находится офис экс-нардепа Игоря Кононенко.

С 2017 года руководителем кооператива ГСК "Центр" является Юрий Маклаков.

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