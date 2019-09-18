Вторая компания Коломойского пошла на мировое соглашение с НБУ по рефинансированию "Приватбанка"

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, ООО "Арлан" выступило инициатором заключения мирового соглашения, согласно которому приняло на себя обязательства погасить задолженность "Приватбанка" по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости ипотечного имущества, на которое Национальный банк обращал взыскание в этом судебном процессе.

В мае 2018 года Национальный банк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее ООО "Арлан". Это имущество было передано в ипотеку как обеспечение обязательств "Приватбанка" по кредиту рефинансирования.

Согласно госреестру, бенефициарами ООО "Арлан" указаны Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

13 февраля 2019 года Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск Национального банка к указанной компании, однако это решение было обжаловано ответчиком в суде апелляционной инстанции.

"Это уже второй пример решения судебного спора с имущественным поручителем по кредитным обязательствам "Приватбанка" путем заключения мирового соглашения", – отмечают в НБУ.

Как сообщалось, впервые мировое соглашение между Национальным банком Украины и АО "Никопольский завод ферросплавов" было утверждено Хозяйственным судом Днепропетровской области 28 августа. А уже 6 сентября "Никопольский завод ферросплавов" досрочно выполнил обязательства перед Национальным банком по настоящему мировому соглашению, погасив задолженность "Приватбанка" по кредиту рефинансирование в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества завода.

Национальный банк подал 148 исков против бывшего владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний – имущественных поручителей о взыскании около 10 млрд грн. Цель исков – обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк выделил "Приватбанку" в период между 2008 и 2015 годами. В целом иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным соглашениям.

По данным НБУ, суды уже приняли 21 решение в пользу Национального банка об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам "Приватбанка" на общую сумму 1,2 млрд грн, 18 из которых вступили в законную силу, а исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

На сегодня на различных этапах судебных разбирательств находится еще более 200 подобных дел не только в отношении "Приватбанка", но и банков, которые в свое время были признаны неплатежеспособными и до сих пор не исполнили свои обязательства по кредитам рефинансирования.

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