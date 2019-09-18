В Киеве заблокировано движение через мост Метро из-за угрозы взрыва

Движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" остановлено, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

Как сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, неизвестный мужчина угрожает взорвать мост Метро, на месте происшествия работают правоохранители, передает Украинская правда.

"Неизвестный мужчина угрожает взорвать мост Метро. По предварительной информации, он сделал несколько выстрелов в воздух. Сейчас там работают все правоохранительные службы", – отметил представитель Нацполиции.

По словам Тракало, пока въезд и выезд на мост перекрыт.

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