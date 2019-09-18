БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
18.09.19 18:07

Украина начала уборку сахарной свеклы

По состоянию на 18 сентября украинские аграрии в 10 областях приступили к уборке сахарной свеклы, которой выкопано на площади 12 тыс. га, или 6% к прогнозу, и собрано 558 тыс. тонн при урожайности 457,7 ц/га. В целом уборочная кампания проведена на площади 10,5 млн га, или 69% к прогнозу, при этом намолочено 41,6 млн тонн зерна.

Украина начала уборку сахарной свеклы

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает БизнесЦензор.

В частности, собрано:

Кроме того, подсолнечника обмолочено на площади 3,0 млн. га, или 52%, и собрано 5,8 млн тонн при средней урожайности 22,3 ц/га. Сои обмолочено на площади 593 тыс. га, или 38% к прогнозу, и собрано 1,4 млн тонн зерна при средней урожайности 22,9 ц/га.

Наряду с уборкой урожая проводится посев озимых культур. Так, украинские аграрии провели сев озимых зерновых культур на площади 1,3 млн га, или 17% к прогнозу.

В частности, посеяно:

Кроме того, озимого рапса посеяно 945 тыс. га, или 88% к прогнозу.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100