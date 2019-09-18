Кабмин утвердил план отказа от бумажных документов при получении админуслуг

Об этом сообщает пресс-служба Секретариата Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Упрощение процедур предоставления и получения публичных услуг, в частности, заключаться в отмене информации в бумажной форме, если она есть в электронной форме", – отмечается в сообщении.

Речь идет прежде всего о пенсионном и прочем социальном обеспечении, выдаче документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, регистрации места жительства (места пребывания) лица, государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений, прав на недвижимое имущество (в том числе прав на земельный участок) и их отягощений, регистрации транспортных средств и выдачу водительских удостоверений.

Как отмечается в сообщении, документ принят во исполнение указа президента №647 "О некоторых мерах по обеспечению предоставления качественных публичных услуг".

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Как сообщалось, указом президента "О некоторых мерах по обеспечению предоставления качественных публичных услуг" предложен ряд нововведений в сфере админслуг.

Среди прочего, документом Кабинету министров поручено проработать вопрос о введении регистрации места жительства по декларативному принципу путем подачи заявления в электронной форме.

Также президент предлагает предоставить органам местного самоуправления и/или нотариусами право на предоставление отдельных публичных услуг, в частности связанных с регистрацией актов гражданского состояния, регистрации транспортных средств, выдачей водительских удостоверений, регистрацией земельного участка, предоставлением социальных услуг.

Правительству также поручено обеспечить внедрение механизма предоставления комплексной электронной услуги, связанной с оформлением права на земельный участок. Кроме того, предлагается обеспечить предоставление отдельных административных услуг в автоматическом режиме без вмешательства человека, а также с помощью средств телефонной связи или через курьера.

При этом Кабмин должен установить единые требования к предоставлению публичных услуг, в том числе ключевые показатели эффективности, предельного времени ожидания, показателей удовлетворенности граждан, а также внедрить механизм контроля за предоставлением публичных услуг.

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