Госстат подтвердил ускорение роста ВВП во втором квартале до 4,6%

Такие предварительные данные сообщил Госстат 18 сентября, подтвердив свою оперативную оценку от середины августа этого года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Госстат указал, что по отношению к предыдущему кварталу реальный ВВП страны во втором квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) вырос на 1,6%, а номинальный ВВП составил 927,8 млрд грн, или 22,047 тыс. грн на человека.

Госстат отметил, что уточненные данные будут обнародованы в марте 2020 года, а окончательные – в марте 2021 года.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что целью работы нового состава Кабинета министров должен стать рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 40% в течение последующих пяти лет.

"Для этого мы в следующем году должны вырасти на 5% и во все последующие – как минимум по 7% в год", – сказал Гончарук.

По оперативным данным, Госстата, реальный ВВП Украины во втором квартале 2019 года по сравнению со вторым кварталом 2018 года составил 4,6%.

Нацбанк Украины в середине июля этого года улучшил макропрогноз на 2019-2021 годы: оценка реального роста экономики в текущем году повышена с 2,5% до 3%, в следующем – с 2,9% до 3,2%.

В то же время ряд экспертов повысили прогнозы роста украинской экономики на текущий год более существенно: Международное рейтинговое агентство Fitch – до 3,4%, Институт международных финансов (Institute of International Finance, IIF) – до 3,5%, а JP Morgan – до 4,3%.

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