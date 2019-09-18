Дефицит дизтоплива в сентябре может достигнуть 10% от потребления, – "А-95"

Об этом enkorr сообщил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, передает БизнесЦензор.

Сентябрьское потребление ДТ "А-95" оценивает в 630 тыс. тонн.

"Мы исходим из того, что нефтепродуктопровод не возобновит прокачки в сентябре, а отгрузки из Гомеля могут выйти на 80 тыс. тонн, хотя не все источники это подтверждают. В этих условиях морской импорт должен составить 165 тыс. тонн, но с учетом последних событий в порту "Южный", он не превысит 105 тыс. тонн. Таким образом дефицит сентября составляет около 10% от потребности. Я не припомню такой ситуации с весны 2005 года", - сообщил Куюн.

Нехватка топлива уже вызвала ажиотаж на рынке, из-за чего за последние две недели вагонные партии дизтоплива подорожали на 13,1%, автомобильные - на 17,8% или более чем на 3,7 грн/л.

"По нашим оценкам, уже сегодня из-за дефицита ажиотажная составляющая в цене вагонных партий дизтоплива достигла 2 900 грн/тонна, или более 10%. Например, если себестоимость закупки в Беларуси с учетом маржи трейдера $20/т равняется 24 772 грн/тонна, то продают по 27 330 грн/тонна или с допнаценкой 2 558 грн/тонна или более $100/тонна", - сообщил Куюн.

Как сообщалось, 17 августа об остановке работы заявил Херсонский нефтеперевалочный комплекс. 18 августа стало известно о прекращении отгрузок ДТ нефтеперевалкой в порту "Южный" и невозможностью приема двух танкеров по 30 тыс. тонн ДТ, прибытие которых ожидалось во второй половине сентября.

Причиной остановки работы нефтяного терминала в "Южном" стали действия Энергетической таможни ГФС, которая заблокировала оформление 27 тыс. т греческого ДТ в резервуарах терминала.

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