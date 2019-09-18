Трамп поручил ужесточить санкции против Ирана

Трамп не раскрыл подробностей санкционных мер, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, объявление о санкциях в отношении Ирана последовало за атаками на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии в выходные, в которых некоторые американские чиновники обвинили Иран.Как сообщалось, в ночь на субботу беспилотники нанесли удары по объектам Saudi Aramco, в результате чего разгорелись пожары. Ответственность за нападение взяли действующие в Йемене мятежники-хуситы.

После этого Саудовская компания Saudi Aramco объявила о сокращении ежесуточной добычи нефти на 5,7 млн баррелей, что вызвало скачок цен на нефть в понедельник – цена на нефть марки Brent выросла на 19% и составила $71,95 за баррель.

Вместе с тем, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за атаку на объекты несет Иран.

Ранее в субботу, по сообщению Белого дома, президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, чтобы "выразить поддержку права Саудовской Аравии на самооборону".

В свою очередь власти Ирана отвергают свою причастность к атакам на объекты в Саудовской Аравии.

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