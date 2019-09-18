Порт "Одесса" вошел в новую линию одного из крупнейших мировых контейнероперевозчиков

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на American Journal of Transportation, передает БизнесЦензор.

Новый сервис контейнероперевозчика будет работать на линии Одесса-Констанца-Амбарли-Алиага-Пирей-Мальта-Валенсия-Альхесирас-Касабланка-Альхесирас-Мальта-Пирей-Гебзе-Одесса.

На линии будут работать 4 судна вместимостью 2,5 тыс. TEU, длительность рейса составит 28 дней.

Перевозчик отметил, что размещенные на сервисе контейнеровозы увеличивают рефрижераторные мощности и позволяют группе перевозить скоропортящиеся грузы. Заход в порт Мальта, где находится перевалочный центр CMA CGM, обеспечит доставку грузов в остальные страны.

Вместе с новой линией у CMA CGM на внутриевропейских и средиземноморских маршрутах работает 31 контейнерный short sea сервис, на котором задействовано 61 судно с 250 судозаходами в неделю.

CMA CGM является четвертым крупнейшим перевозчиком контейнеров в мире и контролирует около 11,6% рынка. Флот перевозчика составляет 511 судов, в том числе 129 собственных.

CMA CGM входит в состав учредителей ООО "Бруклин-Киев Порт", портового оператора морского порта Одесса, которое управляет контейнерным терминалом в Хлебной гавани.

В конце августа "Бруклин-Киев Порт" получил 10 новых тягачей из Нидерландов. Сейчас терминал использует 21 тягач Terberg: 11 собственных и 10 арендованных. Компания оперирует на разных площадках, удаленных от причала № 42: бывший сахарный завод, территория СРЗ и т.д., в связи с чем техника задействована достаточно интенсивно.

Ранее сообщалось, что инвестпроект с CMA CGM позволит "Бруклин-Киев Порт" увеличить перевалку контейнеров до 0,5 млн TEU. В Одесском порту разработали дорожную карту по реализации проекта развития контейнерного терминала стоимостью 20 млн евро.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram