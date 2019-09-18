Нефтеперевалка в порту "Пивденный" может приостановить работу, – СМИ

Об этом сообщили enkorr трейдеры, работающие с перевалкой, передает БизнесЦензор.

"Остатков дизельного топлива, которое уже растаможено или которое можно растаможить, в резервуарах терминалов хватит на один день работы. На этой неделе отгрузки будут полностью прекращены", – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Информацию об остановке отгрузок подтвердили и в компании "Терминал Стивидоринг и К", управляющей комплексом по перевалке нефтепродуктов.

Кроме этого, терминал не сможет принять запланированные на вторую половину сентября и начало октября два танкера по 30 тыс. тонн дизельного топлива. Под вопросом также прием более мелких судов с ДТ.

"Если ситуация с партией греческого топлива не разрешится, технической возможности разместить "тридцатитысячники" не будет. Это вопрос нескольких ближайших дней, запланированные на конец сентября и начало октября суда будут перенаправлены в другие порты, и скорее всего не в Украину", – отметил собеседник.

Ранее, 11 сентября, Таможенная служба приостановила оформление танкерной партии греческого дизельного топлива в порту "Пивденный", ссылаясь на необходимость отбора и анализа проб на содержание серы.

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