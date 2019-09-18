Суд Англии рассмотрит жалобу Украины по делу о захвате "Укртатнафты" Коломойским 20 декабря

Об этом говорится в промежуточной отчетности российской компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

"В Высоком суде 14 июля 2019 года Украине было предписано представить на рассмотрение суда имеющиеся у нее возражения на признание и приведение в исполнение в отношении части арбитражного решения, и Украина выполнила данное предписание ("Заявление об отмене"). Рассмотрение Высоким судом поданного Украиной заявления об отмене назначено на пятницу 20 декабря 2019 года", - говорится в отчете.

Английский суд привел в исполнение это решение арбитража еще в мае 2017 года, но Украина, не согласившись с таким решением, подала апелляцию. В июле 2018 года она была отклонена, но за Украиной оставили право на обжалование по одному из пунктов. Украина воспользовалась этим правом и рассмотрение апелляции продолжается.

Как сообщалось, в апреле 2017 года "Татнефть" подала ходатайства в Арбитражный суд Москвы и Высокий суд Лондона о принудительном исполнении решения международного арбитража от 29 июля 2014 года, согласно которому Украина обязана выплатить компании $144 млн за нарушения межгосударственного соглашения о защите инвестиций.

Кроме того, "Татнефть" отстояла в британских судах право подать повторный иск в Высокий суд Лондона к украинским бизнесменам Геннадию Боголюбову, Игорю Коломойскому, Александру Ярославскому и Павлу Овчаренко по делу о поставках нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (ЗАО "Укртатнафта") с требованием возместить $334 млн ущерба и проценты. Ожидается, что суд рассмотрит иск в 2020 году.

Напомним, "Татнефть" начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций из-за ситуации вокруг "Укртатнафты".

"Укртатнафта" была создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к "Татнефти", министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В 2014 году арбитраж вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн, а также проценты. В том же году Украина проиграла апелляицию.

При этом в 2014 году "Укртатнафта", находившаяся под контролем Коломойского, заявила что она возместит Украине расходы, связанные с оплатой сумм, присужденных арбитражом. Однако в данное время "Татнефть" добивается взыскания этих средств с Украины в судах Великобритании, США и России.

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