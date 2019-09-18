Рада утвердила изменения в налоговое соглашение между Украиной и Турцией

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0005 проголосовали 320 народных депутатов.

Как сообщалось, соответствующие изменения в соглашение между правительствами Украины и Турецкой Республики об избежании двойного налогообложения были подписаны в октябре 2017 года.

Протокол с Турецкой Республикой предусматривает: расширение термина "резидент" в соответствии с положениями модельной Конвенции ОЭСР; новую редакцию статьи по обмену информацией, которой предусматривается значительное расширение возможностей договаривающихся государств по обмену налоговой информацией без оговорок относительно требований национального налогового интереса или банковской тайны; новую статью относительно помощи во взыскании налогов, согласно которой договаривающиеся государства будут оказывать друг другу помощь во взыскании налоговых задолженностей.

Ожидается, что вступление в силу протокола создаст благоприятные условия для инвесторов из Украины и Турции, урегулирует вопросы международного налогообложения доходов в двусторонних отношениях между государствами.

Также это позволит предотвратить уклонение от уплаты налогов борьбы, с одновременным уменьшением давления на законопослушных налогоплательщиков, устранить налоговую дискриминацию, создать механизмы по улучшению сотрудничества между налоговыми органами Украины и Турции путем установления процедур взаимного согласования спорных вопросов, обеспечить обмен налоговой информацией.

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