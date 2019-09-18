Рада утвердила внесение изменений в налоговое соглашение со Швейцарией

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0004 проголосовали 307 народных депутатов.

Как сообщалось, изменениями в Протокол, в частности, предусмотрено увеличение размера ставок налогообложения процентов и роялти с 0% до 5%, а также дополнение новой статьей относительно совершенствования процедуры взаимного согласования (разрешения налоговых споров) с помощью арбитража.

Также предусмотрена новая редакция статьи по обмену информацией, которая призвана значительно расширить возможности стран в части обмена налоговой информацией без оговорок относительно требований национального налогового интереса или банковской тайны.

Кроме того, изменения внесены в норму о применении права на получение преимуществ – преимущества не будут предоставляться в отношении вида дохода или имущества, если одной из главных целей какой-либо договоренности или соглашения между субъектами хозяйственной деятельности было непосредственное или опосредованное получение ими такого преимущества.

Напомним, министр финансов Украины Оксана Маркарова и президент Швейцарии Ули Маурер подписали Протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительствами двух стран об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал в январе 2019 года.

Как отмечали в пресс-службе Минфина, положения Протокола соответствуют требованиям Модельной Конвенции ОЭСР и Плана действий BEPS (правилам противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения).

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