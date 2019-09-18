Минсоцполитики пояснило сокращение расходов на субсидии ростом зарплат и пенсий

Об этом заявила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Если сравнивать с цифрами, включенными в бюджет на этот год (55,1 млрд грн), то заложенные (на 20202 год, – ред.) 47,6 млрд грн – действительно меньше. Но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами: за счет индексации пенсий, увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли. Соответственно уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивало гражданам", – пояснила министр.

В то же время Соколовская подчеркнула, что уменьшение суммы расходов по этой статье не приведет к сокращению получателей субсидий.

Министр также напомнила, что фактические расходы на субсидии уже были пересмотрены в этом году, и сейчас на них запланировано около 47 млрд грн.

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Как сообщалось, в поданном на рассмотрение Верховной Рады проекте закона о госбюджете Кабинет министров предлагает предусмотреть на 2020 год расходы на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в сумме 47,63 млрд грн, тогда как расходы на коммунальные субсидии в законе госбюджете на 2019 год предусмотрены в сумме 55,1 млрд грн.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в проекте "100 дней президента" на телеканале "1+1" заявил, что новое правительство должно предоставить модель снижения расходов населения на оплату коммунальных услуг.

"Вопрос не в том, какая цена коммуналки, вопрос в том, какой процент от того, что получает человек, пенсии или зарплаты, он платит за коммуналку. И такая структурная проблема, такая структурная задача ставится новому правительству. Смотри, коммуналка может быть такой же – рыночные цены, такое прочее, – тогда увеличиваем пенсии, увеличиваем субсидии, увеличиваем заработную плату. То есть мы говорим о проценте. Не может 50%, 60%, 70%, 80% или 90% от той суммы, которую получает человек, платить за коммуналку", – говорил президент.

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