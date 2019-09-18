Рада окончательно отменила лицензирование в сфере телекоммуникаций

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1050 во втором чтении проголосовали 349 народных депутатов.

Законом предусмотрено заменить лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций на предоставление сообщение субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере телекоммуникаций, о начале осуществления деятельности.

Согласно пояснительной записке к документу, закон призван устранить несогласованности, существующие между отдельными нормами закона "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" и закона "О телекоммуникациях" в части лицензирования деятельности в сфере телекоммуникаций.

Так, согласно части второй статьи 21 закона "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" лицензирование в сфере телекоммуникаций теряет силу с 1 января 2018 года, тогда как закон "О телекоммуникациях" содержит предписания о необходимости лицензирования в этой сфере.

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