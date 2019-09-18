Кабмин утвердил план разделения "Нафтогаза" (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Мы приняли решения, которые позволяют обеспечить отделение газотранспортной системы и возможность подписания договора (на транзит газа, – ред.) в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета и европейского законодательства", – сообщил Оржель.

По словам министра, принятые решения позволят украинской стороне предложить на трехсторонних газовых переговорах, которые намечены на 19 сентября, возможность до конца года подписать договоры на транзит газа с российской стороной по европейским правилам.

"Для того, чтобы выйти с такой позицией мы сегодня обновили план анбандлинга, заложили четкие строки, заложили ответственность каждой из сторон", – сообщил Оржель.

Министр напомнил, что в прошлые годы существовал определенный конфликт между НАК "Нафтогаз" и правительством, ввиду разного видения подходов к этому вопросу.

"На протяжении последних нескольких недель мы очень активно работали, мы разработали комплексное компромиссное решение", – отметил глава Минэкоэнергии.

По словам главы министерства, в рамках утвержденного плана выделения функции управления ГТС Кабмин передал компанию "Магистральные газопроводы Украины" из подчинения Минэкоэнергии Министерству финансов. Планируется, что на следующем этапе ПАО "Магистральные газопроводы Украины" выкупит созданную в составе "Укртрансгаза" дочернюю компанию "Оператор ГТС Украины", на которую были переведены персонал и функции по управлению ГТС.

"Там довольно комплексное решение, там несколько элементов стоимости. Один из элементов стоимости – это ГТС, которая не подлежит приватизации, и она будет передана по нулевой стоимости из одной государственной собственности в другую", – отметил Оржель.

Министр добавил, что отдельно в стоимость выкупа войдет оценка расходных материалов, которые необходимы для обеспечения деятельности ГТС, новые активы, созданные в рамках НАК "Нафтогаз Украины", стоимость технического газа в ГТС, а также стоимость газа на первый квартал 2020 года для обеспечения возможности реверсных поставок.

"То есть это четыре элемента: два из них является рыночными, один минимизируется, еще один – нулевая стоимость", – уточнил Оржель.

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Как сообщалось, ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" создано в составе "Укртрансгаза" в феврале 2019 года. Это позволило начать юридическое отделение функции транспортировки газа - сначала в структуре НАК "Нафтогаз Украины", а после 1 января 2020 года – вне группы "Нафтогаз".

Напомним, выделение независимого оператора ГТС запланировано с 1 января 2020 года. При этом у представителей правительства и руководства "Нафтогаза" длительное время были разные взгляды на процесс анбандлинга.

Согласно закону "О рынке природного газа", предусмотрено две модели отделения оператора ГТС – модель OU (full ownership unbundling) и ISO (Independent System Operator).

Напомним, В начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС "Магистральные газопроводы Украины". В то же время менеджмент национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" создал в структуре действующей госкомпании "Укртрансгаз" новый филиал - "Оператор ГТС Украины".

Первоначально модель и сроки анбандлинга НАК предполагали передачу газотранспортных активов в управление МГУ на протяжении 30 дней после принятия решения Стокгольмским арбитражем. В то же время арбитраж не утвердил возможность перевода транзитного контракта с "Газпромом" на другого оператора.

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