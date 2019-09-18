РФ захватила более 500 украинских частотных присвоений, – Нацсовет

Об этом со ссылкой на пресс-службу Нацсовета сообщает БизнесЦензор.

Речь идет о 503 передатчиках и сотнях антенн, которые были собственностью государственных и частных украинских вещателей. Также на востоке Украины был захвачены и перекоммутированы около 50 телевизионных и 20 радиопередающих станций, из которых вещания велось на территории Донецкой и Луганской областей.

"И на частоте местной компании начали вещать... нет, не "Евроньюс", не "Би-би-си", не "CNN". В эфире появился телеканал "Россия-24". За несколько дней все украинские телеканалы, которые вещали с высокой вышки в регионе, в Донецке, были заменены на каналы из Российской Федерации. Это происходило так же, как и два месяца до того - в феврале-марте 2014 года в Крыму", - сказал Коваль.