Кабмин планирует отменить трудовые книжки и бумажные заявления о приеме на работу

Об этом Дубилет сообщил в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Мы хотим запретить подачу документов на прием на работу или на конкурсы в бумажной форме", - написал он.

По оценке Дубилета, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно.

"Здесь мимоходом замечу, что в последнее время государство стало заставлять граждан получать ЭЦП на "флешках" (токенах). Это неправильно. До этой проблемы тоже доберемся", - считает министр.

"Избавляемся от кучи лишних сущностей. Копии дипломов (есть реестр), информация о связанных компаниях (есть реестр), копии паспортов (есть ЭЦП), автобиография (кому она вообще нужна!) и многое другое", - добавил он.

Также Дубилет добавил, что трудовые книжки должны уйти в историю. "Весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений и т.д. — в цифру", - написал Дубилет.

Также правительство планирует перевести архивы на цифровые носители, сократить логистику согласований, создать единый реестр госслужащих.

"Я рассчитываю, что мы сможем все это сделать в течение 6-9 месяцев", - добавил он.