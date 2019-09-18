Более тысячи жителей Сумщины приобрели газ на зиму по летней цене

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Сумыгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

В акционной цене не учтены услуги по доставке энергоносителя, так как они различаются в зависимости от региона.

С начала акции "Твоя энергонезависимость" уже приобретено свыше 620 тыс куб. м. на отопительный период. Более 70% закупок осуществлено онлайн - через "Личный кабинет", сообщает компания.

В НАК "Нафтогаз Украины" отмечают, что акция "Твоя энергонезависимость" позволит бытовым потребителям до 25% сократить расходы на газ в отопительный период. Данное предложение позволит клиентам не беспокоиться относительно колебания цен.

"Акционным предложением можно воспользоваться, обратившись в Центры обслуживания клиентов по всем районам Сумской области. Для этого нужно иметь при себе паспорт, идентификационный код и актуальные показания своего газового счетчика", - сообщает "Сумыгаз Сбыт".

Также оформить и оплатить покупку возможно онлайн - в "Личном кабинете" на сайте 104.ua. Покупка будет подтверждена после 100% оплаты заказанных объемов, которую нужно провести не позднее 25 сентября.

"Стоит заметить, что с 9 сентября участие в акции открыта и для клиентов, которые не успели рассчитаться за уже потребленный газ", - сообщает компания.

Пользоваться зарезервированным запасом газа можно будет с 1 октября 2019 по 31 марта 2020

Максимальный объем закупки газа ограничен - 25 тыс. куб. м. на одно домохозяйство. Гарантом сохранения запасов газа и стабильной цены на него является НАК "Нафтогаз Украины".

Если купленный в рамках акции газ будет израсходовано до 1 апреля, потребитель сможет докупить необходимые объемы по цене поставщика со специальными обязанностями, действующей на то время. Домохозяйства, которые не используют предоплаченный газ, смогут воспользоваться остатком средств.