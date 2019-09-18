Fitch и S&P повысили рейтинги "Метинвеста" Ахметова

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Повышение последовало за повышением странового потолка Украины до "B" с "B-" 6 сентября. РДЭ "Метинвеста" остается на две ступени выше странового потолка", – указано в сообщении агентства.

Fitch указывает, что это связано с комфортным покрытием обслуживания внешнего долга в твердой валюте, а также соответствующими бизнес и финансовыми показателями "Метинвеста".

Помимо того, международное рейтинговое агентство S&P также повысило "Метинвесту" кредитный рейтинг эмитента и рейтинги еврооблигаций до "B" с "B-", прогноз стабильный.

S&P указало, что "Метинвест" за последние 18 месяцев продемонстрировал сбалансированную финансовую политику с относительно низким уровнем заемных средств и положительным свободным денежным потоком, сохраняя адекватность распределения расходов на рост и доходы акционеров.

Оба агентства также присвоили предварительные рейтинги предлагаемым новым еврооблигациям "Метинвеста", которые группа намерена выпустить сразу после выкупа до $440 млн существующих еврооблигаций: Fitch – "BB-(EXP)", S&P – "B".

"Предлагаемые еврооблигации на сумму не менее $500 млн сгладят профиль погашения и укрепят ликвидность", – считает S&P.

Как сообщалось, Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в январе-июне 2019 года снизила чистую прибыль на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $408 млн.

Согласно предварительным неаудированным промежуточным финансовым результатам за первое полугодие, выручка компании за отчетный период сократилась на 6% – до $5,82 млрд, EBITDA снизилась на 33% – до $890 млн. Общая задолженность компании за январь-июнь 2019 года практически сохранилась на уровне конца 2018 года – $2,75 млрд. При этом объем денежных средств также практически не изменился и составил $279 млн. Чистый долг сохранился на уровне $2,47 млрд.

Напомним, консолидированная чистая прибыль "Метинвеста" .V. (Нидерланды) по итогам 2018 года возросла на 93% по сравнению с 2017 годом – до $1,19 млрд с $617 млн. Выручка увеличилась на 33% – до $11,88 млрд, EBITDA – на 23%, до $2,51 млрд.

"Метинвест" – крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.