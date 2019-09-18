В четверг на дорогах Украины увеличится количество приборов TruCam

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будут расширены восемь существующих участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM", - сообщил Билошицкий.

Первый замначальника департамента патрульной полиции отметил, что всего в настоящее время для измерения скорости на дорогах страны используются 100 таких приборов.

Билошицкий также опубликовал в своем посте таблицы и карту размещения TruCAM с указанием участков автодорог и дат, с которых на них начинается измерение скоростного режима.

"И мы делаем это не для того, чтобы привлечь побольше к ответственности или собрать как можно больше штрафов. Наша цель другая - предупредить это правонарушение и приучить водителей быть ответственными на дороге", - сообщил он.

Вместе с тем, Билошицкий добавил, что за превышение скорости с начала использования приборов TruCAM (октябрь 2018) патрульные вынесли более 302 тыс. административных постановлений.