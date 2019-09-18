Цены на нефть опустились до $64,5 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,06 (на 0,09%) - до $64,49 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $4,47 (на 6,48%), до $64,55 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к тому же времени дешевели на $0,26 (на 0,44%), до $59,08 за баррель. За предыдущую сессию цена контракта упала на $3,56 (на 5,66%), до $59,34 за баррель.

Котировки корректируются второй день подряд после взлета понедельника.

Саудовская Аравия к концу сентября доведет добычу нефти в стране до 11 млн баррелей в сутки, а к концу ноября будет добывать 12 млн б/с, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на пресс-конференции во вторник. Он заверил, что страна сумела полностью восстановить поставки энергоносителей, нарушенные атакой на объекты Saudi Aramco в ночь на 14 сентября, и пообещал, что будут приняты меры по предотвращению подобных атак в будущем.

Американский институт нефти (API) сообщил о повышении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе на 592 тысячи баррелей. Резервы бензина увеличились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики страны опубликует в среду. Опрошенные S&P Global Platts аналитики прогнозируют в среднем падение запасов нефти на 2 млн баррелей, бензина - на 800 тысяч баррелей, а также роста резервов дистиллятов на 300 тысяч баррелей.