БизнесЦензор

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18.09.19 08:40

Саудовская Аравия возобновила поставки нефти после атаки дронов

Поставки нефти Саудовской Аравией вернулись в норму после атак на её нефтяные объекты в минувшие выходные, сказал министр энергетики королевства принц Абдулазиз бин Салман.

Саудовская Аравия возобновила поставки нефти после атаки дронов

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Производственные мощности страны достигнут 11 миллионов баррелей в сутки к концу сентября и 12 миллионов баррелей в сутки к концу ноября, сказал министр.

По его словам, в октябре страна произведёт 9,89 миллиона баррелей в сутки, и королевство сохранит поставки всем клиентам в сентябре в полном объеме.

Министр также отметил, что королевство намерено сохранить роль надёжного поставщика на мировом рынке и предпримет жесткие меры, чтобы не допускать подобных атак впредь.

Напомним, в ночь на субботу беспилотники нанесли удары по объектам Saudi Aramco, в результате чего разгорелись пожары. Ответственность за нападение взяли действующие в Йемене мятежники-хуситы.

Вместе с тем, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за атаку на объекты несет Иран.

Ранее в субботу, по сообщению Белого дома, президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, чтобы "выразить поддержку права Саудовской Аравии на самооборону".

В свою очередь власти Ирана отвергают свою причастность к атакам на объекты в Саудовской Аравии.

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