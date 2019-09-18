Конституционный суд избрал свое новое руководство

Об этом со ссылкой на пресс-службу Конституционного суда Украины сообщает БизнесЦензор.

Заместителем председателя Конституционного суда был избран Сергей Головатый.

Ранее в этот же день Конституционный суд уволил Наталью Шапталу с должности главы Конституционного суда.

Как сообщал БизнесЦензор, 14 мая 2019 года глава Конституционного суда Станислав Шевчук был отправлен в отставку по результатам голосования. Новым главой КС стала Наталья Шаптала.

21 мая Шевчук обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании его увольнения незаконным. Он был уволен на основании п. 3 ст. 21 закона "О Конституционном суде Украины".

Согласно п.3 ст.21 закона о КС, судью КС увольняют за совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение служебными обязанностями, что несовместимо со статусом судьи КС, или выявление его несоответствия занимаемой должности. Вопрос об увольнении судьи с должности по таким основаниям суд рассматривает на специальном пленарном заседании при наличии заключения постоянной комиссии по вопросам регламента и этики суда.